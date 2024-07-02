إرسال ظرف مشبوه الى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم (الثلاثاء)، عن استلام مظروف يحمل مؤشرات مشبوهة، وأن الأمر قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة، حسبما أفادت شعبة الأمن والطوارئ بالمكتب. وذلك ردا على سؤال i24NEWS حول تقرير يفيد بوجود قوات خاصة في مكتب رئيس الحكومة..

وأفادت هيئة الإطفاء والإنقاذ أن المسؤولين من قبلهم قاموا بفحص المظروف واستبعدوا أي شيء غير عادي من وجهة نظرهم - وتم تسليمه إلى الشرطة الإسرائيلية للتفتيش.

وأعلن ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في نهاية الحدث إنه "تم استلام مظروف يحمل إشارات مشبوهة ظهرت أثناء التفتيش. وتم التعامل معه وفقًا للإجراء المطلوب - وتم الانتهاء من التعامل مع الأمر . ولم يكن هناك أي خطر على أي من الموظفين"