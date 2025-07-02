كولونيل احتياط إسرائيلي : "سوريا وإسرائيل ستتعاونان لمحاربة حزب الله ومحور إيران" و"سيتم دراسة تصدير الغاز الإسرائيلي الى سوريا"

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على خلفية الأنباء عن اتفاق مرتقب بين إسرائيل وسوريا وزيارة نتنياهو الى واشنطن، أكد كولونيل احتياط بالجيش الإسرائيلي د. موشيه العاد أن الاتفاق الذي سيوقع مع سوريا لا يندرج ضمن اتفاقيات إبراهيم و "ستتعاون إسرائيل وسوريا خلاله لمحاربة حزب الله وايران" كما "سيتم دراسة تصدير الغاز الإسرائيلي الى سوريا". لمتابعة تصريحاته كاملة في الفيديو.

وقال العاد خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي إن "الأمور التي يتم مناقشتها حاليا بين إسرائيل وسوريا لا تندرج ضمن اتفاقيات إبراهيم، وهي اتفاقية أمنية تتضمن بنودا مثل إعداد ترتيبات أمنية جديدة على حدود الجولان ، تنسيق استخباراتي لمواجهة ايران وحزب الله، الإعلان عن مزارع شبعا بأنها تابعة لسوريا وليس للبنان، دراسة إمكانية تصدير الغاز من إسرائيل الى سوريا ، وأخيرا تنسيق ملف المياه في حوض اليرموك، كل هذا لا يشمل أي بند من بنود اتفاقيات إبراهيم".

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