"مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت": "إسرائيل تقدم اعتراضًا رسميًا أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتطعن في شرعية طلب المدعية العامة"

قدمت إسرائيل، اليوم الجمعة، اعتراضًا رسميًا أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تطعن فيه في شرعية طلب المدعية العامة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت.

وبحسب البيان، فقد بدأت إسرائيل إجراءين قانونيين منفصلين. الأول يوضح أن المحكمة ليس لها اختصاص في هذه المسألة المعنية. والثاني يفصل كيف انتهكت المدعية العامة بشكل صارخ النظام الأساسي للمحكمة ومبدأ التكامل، من خلال عدم التصرف كما هو مطلوب للسماح لإسرائيل، قبل مواصلة تصرفاتها، بممارسة حقها في التحقيق في الادعاءات التي يثيرها.

وتشترك مختلف القوى الكبرى (بما في ذلك الدول الأعضاء في المحكمة) والمنظمات والخبراء القانونيون من جميع أنحاء العالم في المواقف التي قدمتها إسرائيل بشأن هذه القضايا.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلي في بيان: "لم تحصل أي ديمقراطية أخرى ذات قضاء مستقل ومحترم - كما هو الحال في إسرائيل - على مثل هذه المعاملة التمييزية من المدعي العام. وعلى الرغم من ذلك، تظل إسرائيل ثابتة في التزامها بسيادة القانون والعدالة، و ستواصل الدفاع عن مواطنيها ضد الهجمات والفظائع المستمرة التي ترتكبها حماس وغيرها من الفروع الإرهابية لإيران، وفقا للقانون الدولي".

يذكر أنه قبل نحو أسبوعين، طلب المدعي العام للمحكمة الدولية في لاهاي، كريم خان، الإسراع "بأقصى قدر من الإلحاح في إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت ورئيس حركة حماس. الجناح العسكري يحيى السنوار". وكان قرار إصدار هذه المذكرات قد اتخذ بالفعل في شهر مايو/ايار المنصرم.