ترامب: "سيكون الأمر جحيما إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير الجاري"

ترامب"لدينا أشخاص يعرفون كل شيء عن الشرق الأوسط، لكنهم لا يعرفون كيف يعبرون عن أنفسهم بشكل صحيح... إنه مفاوض ممتاز. وهذا بالضبط ما أحتاجه".

i24NEWS
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دونالد ترامب 16/12/2024
دونالد ترامب 16/12/2024AP Photo/Evan Vucci

جدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بقوة تهديده فيما يتعلق بوضع الرهائن في غزة خلال مؤتمر صحفي عقد في مارالاجو بولاية فلوريدا، اليوم الثلاثاء، قائلا"سيكون الأمر بمثابة جحيم في الشرق الأوسط، ولن يكون ذلك في صالح حماس أو أي شخص آخر"، مشددًا على "ضرورة إطلاق سراحهم قبل تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني".

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وتحدث ترامب في خطابه عن المكالمات المفجعة التي تلقاها من "عائلات الرهائن الأمريكيين الإسرائيليين، الذين يطلبون مساعدته في استعادة حتى رفات طفلهم." وأشار بشكل خاص إلى "الحالة المأساوية لشاني لوك"، واصفا بسخط كيف "تم جر هذه الشابة الجميلة من ذيل حصانها وإلقائها في السيارة مثل كيس البطاطس".

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وأدان ترامب بشدة تصرفات حماس، مشددًا على أنه "كان ينبغي إطلاق سراح الرهائن منذ فترة طويلة وأن هجوم 7 أكتوبر ما كان ينبغي أن يحدث أبدًا"، كما قدم ترامب مبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، واصفا إياه بـ”المفاوض العظيم”. وقال: "لدينا أشخاص يعرفون كل شيء عن الشرق الأوسط، لكنهم لا يعرفون كيف يعبرون عن أنفسهم بشكل صحيح... إنه مفاوض ممتاز. وهذا بالضبط ما أحتاجه".

ويأتي هذا الموقف العضلي مع استمرار المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، مما يضيف ضغوطًا جديدة على حماس قبل أسابيع قليلة من تنصيب ترامب.

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