المخابرات الأمريكية: النظام الإيراني ليس مهدداً بالانهيار

أفادت وكالة الأنباء رويترز الليلة (بين الأربعاء والخميس) بأن الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة إلى حد كبير وليست على وشك الانهيار في المستقبل القريب، وذلك بعد نحو أسبوعين من القصف المتواصل من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على القضية.

تقارير استخباراتية تقدّم "تحليلًا ثابتًا يفيد بأن النظام ليس في خطر الانهيار" وأنه "يحافظ على سيطرته على الشارع الإيراني"، بحسب ما أفاد أحد المصادر.

العثور على نهاية مقبولة للحرب قد يكون صعبًا إذا ظل قادة إيران المتشددين متمسكين بمواقفهم. تقارير الاستخبارات تؤكد تماسك القيادة الدينية في إيران رغم اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول للعملية.

أقرت مصادر إسرائيلية في مناقشات مغلقة أيضًا بأنه لا يوجد تأكيد على أن الحرب ستؤدي إلى انهيار النظام الديني، هذا ما صرح به مسؤول إسرائيلي رفيع لوكالة رويترز. ومع ذلك، شددت المصادر على أن الوضع على الأرض متقلب وأن الديناميكية داخل إيران قد تتغير.