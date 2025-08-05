بحجة أن "التوازن الجندري اختل": الشرطة الإسرائيلية في حملة لتجنيد الرجال

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باتوا في الشرطة الإسرائيلية يلاحظون اختلالا بـ"التوازن الجندري" في المنظمة في أعقاب ارتفاع حاد في تجنيد النساء، هكذا نشر اليوم (الثلاثاء) لأول مرة المحلل لشؤون الشرطة في i24NEWS العبرية، موشيه شتاينمتس. حاليا، توجه الشرطة حملة تجنيد جديدة أُطلقت في الأيام الأخيرة - بشكل خاص للرجال.

خلال العامين الماضيين، شكلت النساء ما يقرب من نصف المُجندين للخدمة الدائمة، بينما بلغت نسبتهن في الجهاز حوالي الثلث. ومن أسباب هذه الزيادة: قيام جيش الدفاع الإسرائيلي بتكليف المزيد من النساء بالخدمة الإلزامية في حرس الحدود. وتُقدّر الهيئة أن خفض الحد الأدنى للتجنيد أدى أيضًا إلى زيادة عدد المجندات.

وأفادت الشرطة بأن "سياسة التجنيد في الشرطة تقوم على مبادئ تكافؤ الفرص وفرز المرشحين بناءً على المؤهلات المهنية فقط. وتشمل العملية اختبارات نفسية، ولياقة بدنية، ومقابلات شخصية، وفحوصات أمنية - وجميعها تُطبق بالتساوي على جميع المرشحين دون تمييز على أساس الجنس".

تُحدد معايير القبول في الوظيفة وفقًا للمتطلبات المهنية لكل وظيفة والقدرات اللازمة لأداءها على النحو الأمثل. أما بالنسبة لتجنيد ضابطات الشرطة للخدمة الإلزامية، فيحدد الجيش الإسرائيلي دورات التجنيد ومزيجها وفقًا لاحتياجات ضباط الشرطة. في غضون ذلك، تُطلق شرطة إسرائيل بشكل دوري حملة تهدف إلى تشجيع التجنيد في الشرطة، وفي هذا الإطار، تُحال طلبات التوظيف إلى النساء والرجال، كما تُستعرض حملة الحرس الوطني على التلفزيون والوسائط الرقمية الرجال إلى جانب النساء".