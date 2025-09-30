الشاباك يعلن اعتقال ناشط مؤيد لداعش خطط لعملية ضد جنود في عكا

أعلن الشاباك والجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الثلاثاء) عن إحباط عملية تفجير عبوة ناسفة في محطة حافلات في عكا، والتي كانت موجهة ضد جنود الجيش الإسرائيلي. وجاء في بيان الجهات الأمنية أن التخطيط للعملية كان سيتم على يد شاب عربي من سكان عكا، يبلغ من العمر 18 عامًا، وذلك للاشتباه بانتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وارتباطه بعناصر من التنظيم في الخارج. وسيتم تقديم لائحة اتهام ضده في المحكمة.

كما ذكر، تم اعتقاله خلال الأسابيع الأخيرة، بعد الاشتباه بتعاطفه مع داعش، إلى جانب اتخاذ خطوات لإنتاج مواد متفجرة ومحاولة عرقلة الإجراءات أثناء اعتقاله.

في إطار التحقيق الذي أجراه معه الشاباك ووحدة مكافحة الجريمة التابعة لـ"منطقة أشير" في الشرطة الإسرائيلية، تبيّنت صورة خطيرة حول نيته تنفيذ عملية تفجير عبوة ناسفة في محطة حافلات بالقرب من محطة القطار في مدينة عكا، ضد جنود الجيش الإسرائيلي. إلى جانب هذه التفاصيل، تبيّن أنه اتخذ بالفعل خطوات عملية لتحضير مواد متفجرة وعبوة ناسفة.

كما تبيّن في التحقيق، أنه خطط لتنفيذ العملية بدافع قومي وباسم الدولة الإسلامية، بينما كان على تواصل مع عناصر "الدولة الإسلامية" في الخارج.