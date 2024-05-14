الرئيس بايدن يهنئ الشعب الإسرائيلي بعيد الاستقلال الـ 76 ويؤكد على ثبات العلاقة بين البلدين

هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ في رسالة رسمية الثلاثاء بمناسبة احتفال إسرائيل باستقلالها السادس والسبعين. وجاء في رسالة بايدن: "إن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ثابت. ومن الأهمية بمكان أن تعمل بلداننا معًا لتعزيز الأمن والسلام لإسرائيل والمنطقة بأكملها. وإنني أتطلع إلى مواصلة بلداننا العمل معًا لخلق مستقبل أكثر إشراقًا لجميع شعوبنا".

وتابع بايدن في الرسالة: "إن الولايات المتحدة فخورة بعلاقتنا المستمرة مع إسرائيل. وباعتبارنا أول دولة تعترف بإسرائيل كدولة مستقلة في عام 1948، فإن علاقاتنا مبنية على القيم الديمقراطية المشتركة والمصالح المشتركة والتقارب الثقافي المماثل".

كما تطرق الرئيس الأميركي للهجوم غير المسبوق الذي نفذته حماس في السابع من اكتوبر حيث قال: "كان العام الماضي مؤلما للغاية، لأن إسرائيل تعرضت لأسوأ هجوم في تاريخها في 7 أكتوبر 2023. لكن شعب إسرائيل أظهر قوة ومرونة هائلتين.

وكما أوضحت بعد هجوم حماس - لقد دعمت إسرائيل طوال حياتي وكنت الرئيس الوحيد الذي زار إسرائيل أثناء الحرب - فإن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ثابت".