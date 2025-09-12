الرهينة السابقة إليزابيث تسوركوف لنتنياهو:"لقد مررتُ بأوقات عصيبة في العراق، بما في ذلك التعذيب"

قد يعجبك أيضًا -

من غرفتها في مستشفى شيبا بإسرائيل، كسرت إليزابيث تسوركوف صمتها في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نُشر تسجيلها، بصوت لا يزال يكشف عن هشاشة حالتها: "لقد مررتُ بأوقات عصيبة في العراق، بما في ذلك التعذيب، سيستغرق الأمر وقتًا للتغلب على هذه المحنة".

قدّمت الباحثة البالغة من العمر 38 عامًا أولى رواياتها عن أسرها الذي استمر عامين ونصف العام لدى ميليشيا كتائب حزب الله الموالية لإيران في العراق.

وتحدثت إليزابيث تسوركوف، التي كان بإمكانها الوصول إلى الراديو في سجنها، أيضًا عن أولئك الذين ما زالوا مختطفين في غزة. خلال المحادثة، ناقشت مصير غالي وزيف بيرمان، الشقيقين التوأمين المختطفين في كفار عزة. وأوضحت بنبرة مؤثرة: "كان يوم أمس عيد ميلادهما. أعياد الميلاد هي أصعب أيام الأسر. أتمنى لجميع المختطفين عودة سريعة إلى عائلاتهم". ردّ نتنياهو مُفصّلاً الجهود المبذولة: "نحن نعمل على ذلك. كما تعلمون، لقد أعدنا بالفعل أكثر من 207 مختطفين، 148 منهم ما زالوا على قيد الحياة. آمل أن نتمكن من إعادتهم جميعًا قريبًا".

عند وصولها إلى مطار بن غوريون، الثلاثاء المنصرم، نُقلت إليزابيث تسوركوف على الفور إلى مستشفى شيبا في تل هشومير. تُظهر الصور الأولى امرأة هزيلة، تمشي بصعوبة وتعرج، لكنها مع ذلك تبتسم.

تعاني من آلام في الظهر تمنعها من الجلوس، وتتلقى رعاية طبية مكثفة. قد تكون هذه المشاكل مرتبطة بجراحة في العمود الفقري خضعت لها قبل اختطافها بوقت قصير، وفقًا لعدة مصادر.

بعد إدخالها إلى جناح العزل بموجب إجراء مماثل لما طُبّق على الرهائن المحررين من غزة، أمضت إليزابيث تسوركوف ليلتها الأولى في إسرائيل محاطة بعائلتها.