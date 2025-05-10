للمرة الثانية: مقاتلة إسرائيلية تسقط ذخيرة في منطقة مفتوحة قرب بلدات إسرائيلية

سقطت صباح اليوم (السبت) قذائف في منطقة مفتوحة قرب بلدات في مرج ابن عامر شمال إسرائيل، إثر خلل فني. وقال الجيش الإسرائيلي أن إسقاطها تم بطريقة مدروسة للسماح للطائرة بالهبوط بسلام. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وللتذكير، هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الحدث. وفي شهر إبريل/نيسان الماضي، ألقت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ذخائر في منطقة مفتوحة بالقرب من نير يتسحاق جنوب إسرائيل. وقال سكان الكيبوتس لـ i24NEWS بعد الحادث: "سمعنا انفجارًا قويًا، وكانت أشياء تطير في المنازل. ظن البعض أنها قبة حديدية". ولم تقع إصابات في هذه الحادثة أيضًا.

وفي إشارة إلى الحادث في مرج ابن عامر قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الذخيرة أسقطت بسبب عطل فني منع هبوطًا آمنًا، ولم تقع إصابات ويتم التحقيق في الحادث".