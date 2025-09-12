"نشعر بالقلق" : الرسالة التي بعثها الأردن إلى إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

أفاد المراسل العسكري لقناة i24NEWS العبرية يانون شالوم ييتاح الخميس، أن المملكة الأردنية الهاشمية تبني سياجًا، وأعادت التجنيد الإجباري، ووجهت رسائل إلى إسرائيل: "نحن قلقون بشأن التعزيزات على الحدود". هذا ما نقلته المملكة لمسؤولين أمنيين في إسرائيل.

في ظل الخطوات الهامة التي اتخذها الجيش الإسرائيلي منذ العملية في إيران - الإعلان عن إقامة فرقة عسكرية شرقية، مضاعفة القوات العسكرية على الحدود الأردن وتجديد تأهيل المواقع العسكرية على خط التماس - قررت الأردن إقامة سياج جديد على الحدود مع إسرائيل وأعادت العمل بنظام الخدمة العسكرية الإلزامية في المملكة.

مسؤولين في المملكة الأردنية نقلوا رسائل لجهات أمنية بأن المملكة الأردنية "قلقة من التعاظم العسكري الإسرائيلي على الحدود". من جهة أخرى، يحاول الجيش الإسرائيلي الحفاظ على التعاون وشرح النوايا: "العلاقات جيدة".