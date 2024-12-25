الحوثيون: أحبطنا شبكة تجسس أمريكية وإسرائيلية

قالت الجماعة إن الشبكة نشطت وراء تعقب قيادة الحوثيين الكبيرة ووراء القوات الصاروخية والبحرية

i24NEWS
i24NEWS
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مقاتلون حوثيون ،الاثنين 29 يناير 2024.
مقاتلون حوثيون ،الاثنين 29 يناير 2024.AP Photo/Osamah Abdulrahman

أعلن الحوثيون اليوم في اليمن أنهم نجحوا بإحباط أنشطة لشبكة تجسس من قبل المخابرات المركزية الأمريكية CIA والموساد الإسرائيلي.

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ووفقا للبيان الرسمي للتنظيم فإن جواسيسا كان ينشطون في إطار الشبكة تم اعتقالهم، وأفيد في البيان أن الشبكة راقبت مواقع مركزية للحوثيين وجرت محاولات من جانبها للبحث وجمع معلومات بخصوص مكان قائد التنظيم عبد الملك الحوثي.

ووفقا للحوثيين، نفذت الشبكة مراقبة وراء مواقع مكثت بها القيادة الكبيرة لتنظيم ووراء قوات القوات الصاروخية والقوات البحرية التابعة لهم.

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