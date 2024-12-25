الحوثيون: أحبطنا شبكة تجسس أمريكية وإسرائيلية

أعلن الحوثيون اليوم في اليمن أنهم نجحوا بإحباط أنشطة لشبكة تجسس من قبل المخابرات المركزية الأمريكية CIA والموساد الإسرائيلي.

ووفقا للبيان الرسمي للتنظيم فإن جواسيسا كان ينشطون في إطار الشبكة تم اعتقالهم، وأفيد في البيان أن الشبكة راقبت مواقع مركزية للحوثيين وجرت محاولات من جانبها للبحث وجمع معلومات بخصوص مكان قائد التنظيم عبد الملك الحوثي.

ووفقا للحوثيين، نفذت الشبكة مراقبة وراء مواقع مكثت بها القيادة الكبيرة لتنظيم ووراء قوات القوات الصاروخية والقوات البحرية التابعة لهم.