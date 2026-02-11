تقرير: البنتاغون يأمر بإعداد حاملة طائرات إضافية للانتشار في الشرق الأوسط

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال مساء اليوم (الأربعاء) نقلاً عن ثلاثة مصادر رسمية في الولايات المتحدة، أن البنتاغون أمر مجموعة هجومية أخرى وحاملة طائرات بالاستعداد للمغادرة إلى الشرق الأوسط.

أحد المصادر قال للصحيفة إن حاملة الطائرات ستنطلق على الأرجح من الساحل الشرقي للولايات المتحدة. كما أُشير إلى أن حاملة الطائرات "جورج هـ. و. بوش" تُجري حالياً سلسلة تدريبات قبالة سواحل فيرجينيا - وقد يُضطر لتسريع إنهائها.

يأتي هذا التقرير بعد وقت قصير من انتهاء قمة نتنياهو-ترامب. في ختام اللقاء كتب الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية TruthSocial: "كان لقاءً جيدًا جدًا، لم يُحقق أي شيء نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى صفقة. إذا لم يحدث ذلك، سنضطر لمعرفة ما ستكون النتيجة."

قبل الاجتماع، التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بوزير الخارجية الأمريكية روبيو ووقع مذكرة تفاهم للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي يرأسه الرئيس ترامب. وأفيد لدينا بوقت سابق من هذا المساء أن نتنياهو قد يسافر إلى الولايات المتحدة مرة أخرى لحضور اجتماع المجلس.