حزب الله ينفي وجوده في الإمارات، تحت أي غطاء أو من خلال أي نشاط تجاري على الإطلاق

رفض حزب الله بشدة اتهامات سلطات الإمارات التي تزعم تفكيك شبكة "إرهابية" مرتبطة بالحركة اللبنانية وإيران، وندد في بيان له، بهذه الاتهامات ووصفها بأنها "مفبركة"، مؤكدًا أنه "لا وجود له في الإمارات، تحت أي غطاء أو من خلال أي نشاط تجاري على الإطلاق".

كما ينفي الحزب العمل في دول أخرى بالمنطقة بطريقة مماثلة، رافضًا أي تورط في الأحداث المزعومة. من جانبها، تقدم السلطات الإماراتية تفسيرًا مختلفًا تمامًا. فبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن المقبوض عليهم كانوا جزءًا من شبكة يُزعم أنها حاولت "التغلغل في الاقتصاد الوطني" والقيام بعمليات خارجية قد تهدد الاستقرار المالي للبلاد. وتزعم أبوظبي أن هذه الأنشطة جزء من "خطة استراتيجية منسقة مع جهات خارجية مرتبطة بحزب الله وإيران". ووفقًا لأبوظبي، فقد أُلقي القبض على خمسة أشخاص على الأقل في عملية استهدفت خلية يُشتبه في قيامها بأنشطة سرية داخل الإمارات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نفى حزب الله وجوده في الكويت، عقب إعلان السلطات المحلية عن تفكيك خليتين يُزعم ارتباطهما بالحزب، واعتقال 26 شخصًا.

تأتي هذه القضية وسط توترات مستمرة بين حزب الله وعدد من دول الخليج. وتتهم الأنظمة الملكية في المنطقة الحركة المدعومة من طهران بشكل متكرر بتوسيع نفوذها خارج لبنان، لا سيما عبر شبكات سرية وأنشطة غير مباشرة.

وتُؤجج هذه الاتهامات المتكررة مخاوف دول الخليج مما تعتبره امتدادًا إقليميًا للنفوذ الإيراني، في ظل مناخ من التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.