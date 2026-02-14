ترامب: "يبدو أن تغيير النظام في إيران سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث"

في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، أيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة الإطاحة بالنظام الإيران، قائلا "هذا يبدو أفضل ما يمكن أن يحدث"، وأضاف "يبدو أن [تغيير النظام في إيران] هو أفضل ما يمكن أن يحدث. على مدى 47 عاماً، وهم يتحدثون ويتحدثون ويتحدثون. وفي غضون ذلك، فقدنا الكثير من الأرواح بينما هم يتحدثون. أرجل مبتورة، وأذرع مبتورة، ووجوه ممزقة".

وأكد ترامب على أنه"لقد استمر هذا الوضع لفترة طويلة. فلنرَ ما سيحدث. من تريدون أن يتولى السلطة؟ لقد وصلت قوة هائلة، وقوة إضافية، كما تعلمون، وحاملات طائرات أخرى ستنطلق قريباً، لذا سنرى الآن، إذا استطعنا حسم الأمر ولو لمرة واحدة". مشيرا إلى أن "البنتاغون سيرسل حاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط، ما سيعزز القوات بآلاف الجنود، إلى جانب طائرات مقاتلة ومدمرات صواريخ موجهة وغيرها من القدرات النارية القادرة على شنّ الهجمات والدفاع ضدها."

وقد هدد ترامب مرارًا وتكرارًا بقصف إيران بسبب برامجها النووية والصاروخية الباليستية وقمعها الوحشي للمعارضة الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر من أن البديل عن الحل الدبلوماسي سيكون "مؤلمًا للغاية، مؤلمًا للغاية".