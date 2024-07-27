إسرائيل: مظاهرات في مختلف أنحاد البلاد ضد حكومة نتنياهو والمطالبة بالإفراج عن الرهائن

تظاهر آلاف الأشخاص، مساء اليوم السبت، في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بصفقة لإطلاق الرهائن، مما يعكس المخاوف المتزايدة بشأنالمحتجزين في غزة وتعامل حكومة نتنياهو مع الصراع.

وعند تقاطع كركور على شارع 65، قام عشرات المتظاهرين بعرقلة حركة المرور، حاملين لافتات ومرددين شعارات تطالب الحكومة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن. ويمثل هذا الإجراء بداية الاحتجاجات الأسبوعية المناهضة للحكومة التي تجري في العديد من المواقع الإسرائيلية.

ولا يزال مركز الاحتجاجات هو تل أبيب، حيث تجري مسيرتان كبيرتان. وفي شارع كابلان، شهدت المظاهرة التقليدية المناهضة للحكومة قيام بعض المتظاهرين بإغلاق طرق أيالون السريعة المجاورة. في الوقت نفسه، تجمع آلاف الأشخاص في “ساحة الرهائن”، بدعوة من منتدى أهالي الرهائن والمختفين، في تظاهرة قدمت على أنها غير حزبية. وانتقد المتحدثون هناك فشل الحكومة في استعادة الرهائن، مطالبين إما بالتوصل إلى اتفاق أو استقالة الوزراء.

وبرزت المجموعة النسوية "نساء باللون الوردي" بملصقات تشير إلى خطاب رئيس الوزراء نتنياهو الأخير أمام الكونغرس الأمريكي، معلنة: "الخطاب الجيد لن ينقذهن، بل الصفقة ستنقذهن".

ونظمت مسيرات أخرى في القدس وحيفا وكرميئيل ورحوفوت ومفترق عميعاد في الجليل، مما سلط الضوء على النطاق الوطني للحركة.