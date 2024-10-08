"يجب انجاز التطبيع بين إسرائيل والسعودية حتى عيد الميلاد.. عدم إنجازه انتصار لايران"

تحدث عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي، ليندسي جراهام من الحزب الجمهوري وريتشارد بلومنطال من الحزب الديمقراطي، اللذين وصلا الليلة الماضية (الأحد) لزيارة إسرائيل، في مؤتمر صحفي اليوم. وأكد الاثنان على ضرورة التوقيع على إجراء التطبيع مع السعودية، والذي، بحسب رأيهما، يجب أن يتم التوقيع عليه حتى حلول عيد الميلاد المقبل.

ويشار إلى أن عضوي مجلس الشيوخ الكبيرين وصلا الليلة الماضية في إطار إظهار الدعم لإسرائيل، التي أحيت الليلة الماضية ذكرى مذبحة 7 أكتوبر. ويمثل الاثنان دعم الحزبين لإسرائيل، وهما من أكبر مؤيدي إسرائيل في السياسة الأمريكية. والتقوا خلال زيارتهم بعائلات المختطفين، وكذلك بوالدي المختطف هيرش غولدبرغ بولين، الذي قتل في أسر حماس في غزة.

إضافة الى الرسالة التضامنية التي حاول الاثنان تمريرها لإسرائيل بشكل رئيسي، أيضا جاءوا لنقل عدد من الرسائل إلى الإسرائيليين، وقالوا في المؤتمر الصحافي :"إذا لم نقم بالتطبيع مع السعودية بحلول عيد الميلاد، فستحقق إيران نصراً استراتيجياً".

ووفقا للسيناتور جراهام، بعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، سيكون من الصعب للغاية الحصول على اتفاقية دفاع مع السعوديين: "سأهتم بالمملكة العربية السعودية - يمكننا الحصول على اتفاقية دفاع. وسيكون من الصعب للغاية على الرئيس المنتخب الموافقة على الاتفاق في مجلس الشيوخ بعد الانتخابات المقبلة". وأضاف بلومنطال أن: "التطبيع مع السعودية هو كابوس إيران. إذا لم يحدث ذلك بحلول عيد الميلاد، فليساعد الله هذه المنطقة".

وفي نهاية الحرب، قال بلومنطال: "ماذا يعني الانتصار في الحرب؟ أن يتمكن الإسرائيليون من العيش في منازلهم في الجنوب والشمال دون خوف. أنه لا يوجد لاجئون في بلدكم، أنه لا يوجد 7 أكتوبر في الشمال، السماح بإعادة توطين الكيبوتسات في الجنوب، لا مزيد من 7 أكتوبر في غلاف غزة". وأضاف أيضًا أنه "يريد إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي هذا العام

وفيما يتعلق بإيران، قال بلومنطال: "إن المعركة ضد إيران هي معركتنا أيضًا". وقال أيضًا عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: "يجب أن أعطي الكثير من الفضل لمحمد بن سلمان. لقد وجدنا أخيرًا شريكًا. وإلى أن يتغير الشعب الفلسطيني - لن يتغير شيء. يجب تغيير اللعبة - جلب أشخاص جدد لتعليم الأمل وليس الكراهية".