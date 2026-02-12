ترامب بتصريح صادم ضد الرئيس هرتسوغ:"يجب أن يخجل من نفسه لعدم منح نتنياهو العفو

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، دعمه لمنح رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العفو، مهاجمًا في الوقت نفسه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لرفضه ذلك. وأكد ترامب في حديثه من البيت الأبيض أن "نتنياهو أدار البلاد بحكمة خلال فترة الحرب ويستحق العفو، بينما يجب على الرئيس هرتسوغ أن يخجل من عدم منحه إياه".

وأضاف ترامب أن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية أحداث 7 أكتوبر، مشددًا على أهمية التعامل بحذر مع الملف الإيراني، ومشيرًا إلى أن أي اتفاق مع طهران يجب أن يشمل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية ونفوذ إيران الإقليمي.

من جانبه، أوضح نتنياهو قبل مغادرته الولايات المتحدة أن محادثاته مع ترامب ركزت على المفاوضات مع إيران، مشددًا على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يراعي مصالح إسرائيل الوطنية والأمنية، بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية ووكلاء إيران في المنطقة.

يُذكر أن نتنياهو قد قدم طلب العفو للرئيس هرتسوغ في نوفمبر الماضي، مؤكدًا أن الاعتبارات الأمنية والوطنية تتطلب النظر في مصالح الدولة قبل أي قرار شخصي.