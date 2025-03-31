هل ستضخ السعودية ترليون دولار بالشركات الأمريكية؟|| تقرير: ترامب سيزور السعودية في هذا التاريخ

ينوي الرئيس الأمريكي ترامب زيارة المملكة العربية السعودية في منتصف مايو/أيار في أول رحلة خارجية له منذ عودته إلى البيت الأبيض، جاء ذلك وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع على سفريات الرئيس لموقع "اكسيوس" الأمريكي.

ويشير قرار ترامب بزيارة المملكة في أول زيارة خارجية له ، الى مدى قرب العلاقة بين إدارة ترامب ودول الخليج ، خصوصا بما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثمار. ويجري التخطيط للرحلة بالوقت الذي تعمل فيه إدارة ترامب على استئناف وقف إطلاق النار في غزة ودفع حماس الى إطلاق المزيد من الرهائن.

يقول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إنه في هذه المرحلة، تم تأجيل خطط اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى رغبة السعوديين في مسار زمني لا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية - وهو أمر لا تقبله الحكومة الإسرائيلية.

ويشار إلى أن أول رحلة خارجية لترامب خلال ولايته السابقة كانت إلى المملكة العربية السعودية وفي نفس الوقت تقريبًا. وصرح الرئيس الأمريكي في 6 مارس/آذار الحالي إنه من المرجح أن يزور السعودية خلال الشهر والنصف المقبلين.

وصرح ترامب: "سأذهب إلى السعودية. عادةً ما أتُوجّه إلى المملكة المتحدة أولاً. في زيارتي الأخيرة للسعودية، قدّموا 450 مليار دولار". وأضاف: "هذه المرة قلتُ إنني سأذهب إذا استثمرتم تريليون دولار في الشركات الأمريكية، أي شراء تريليون دولار على مدى أربع سنوات. لقد وافقوا على ذلك. لذا سأذهب إلى هناك".

خلف الكواليس: نوقشت الزيارة المحتملة في الأسابيع الأخيرة بين كبار المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم السعوديين، بما في ذلك على هامش المحادثات حول الحرب في أوكرانيا التي جرت في السعودية، وفقًا لمصادر.

من جانبه صرح مصدر مطلع على الخطط إن أحد مواعيد الزيارة التي نوقشت كان 28 أبريل/نيسان، ولكن تم تأجيله. في حين صرح مسؤول أمريكي ومصدر مطلع إن الخطة الحالية هي أن يزور ترامب السعودية في منتصف مايو/أيار. كما صرح مسؤول في إدارة ترامب بأن التخطيط جارٍ لزيارة المملكة العربية السعودية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: "ندرس حاليًا إمكانية قيام الرئيس بجولة دولية. ليس لدينا خطة محددة حتى الآن، وسنقدم هذه المعلومات فور اعتمادها رسميًا". وأضاف المسؤول: "ستركز المحادثات على مناقشة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج، وإنهاء الصراع في الشرق الأوسط".

من جانبه ،رفض البيت الأبيض والسفارة السعودية في واشنطن التعليق على ما ورد في التقرير.

في حين لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيعقد اجتماعًا مع قادة عرب من المنطقة في المملكة العربية السعودية كما فعل في مايو/أيار 2017، أو ما إذا كان سيزور دولًا أخرى في المنطقة بعد ذلك. وقال مسؤولون إسرائيليون إن البيت الأبيض لم يناقش معهم حتى الآن إمكانية زيارة إسرائيل في نفس الرحلة.

وعلى صعيد متصل، تشارك المملكة العربية السعودية بنشاط في مساعدة الولايات المتحدة في التوسط لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات. كما أفاد مصدر مطلع على الزيارة المُخطط لها أن السعوديين يرغبون في أن تتم الزيارة بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا.