نُشرت هذا الصباح (الأحد) تفاصيل إضافية من الاتفاق الذي تقترب الولايات المتحدة وإيران من توقيعه. من بين أمور أخرى، يشمل تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، إعادة فتح مضيق هرمز، السماح لإيران ببيع النفط، وإجراء مفاوضات بشأن تقييد برنامجها النووي.

واشنطن وطهران ستوقعان على مذكرة تفاهم ستستمر لمدة 60 يومًا ويمكن تمديدها باتفاق متبادل. خلال هذه الفترة، مضيق هرمز سيكون مفتوحًا بدون رسوم، وإيران ستوافق على إزالة الألغام والسماح بمرور السفن. في المقابل، الولايات المتحدة سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وستقدم بعض التنازلات بشأن العقوبات للسماح لطهران ببيع النفط.

مسودة مذكرة التفاهم تشمل التزامات من جانب إيران بعدم السعي لتطوير سلاح نووي وإجراء مفاوضات حول تعليق برنامج التخصيب الخاص بها. الاتفاق الذي يبدو أنه تم التوصل إليه سيُحكم عليه وفقًا لهذه المعايير: تفكيك كامل للبنية التحتية، إخراج اليورانيوم المخصب، رقابة صارمة، ووقف التخصيب على المدى الطويل. إذا كان أحد البنود مفقوداً، فهذا يُعد انتصاراً إيرانياً وشهادة بقاء مثيرة للإعجاب.

نذكر أنه الليلة، أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران "تم الاتفاق عليه بمعظمه، رهناً بانتهائه. الجوانب والتفاصيل النهائية للصفقة قيد النقاش حالياً، وسيتم نشرها قريباً".

في بيان نشره على شبكة التواصل "تروث"، كتب ترامب أنه موجود في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، حيث أجرى "محادثة جيدة جدًا" مع الدول العربية. وأضاف ترامب أيضًا أنه تحدث مع نتنياهو وأن هذه المحادثة جرت أيضًا "بشكل جيد جدًا".

في الختام، أنهى رئيس الولايات المتحدة رسالته وأعلن أن "الجوانب والتفاصيل النهائية للصفقة قيد المناقشة حالياً، وسيتم الإعلان عنها قريباً. بالإضافة إلى العديد من العناصر الأخرى في الاتفاق، سيتم فتح مضيق هرمز".