السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتيسير وصول المساعدات

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن جهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وشدد على أهمية زيادة دخول المساعدات الإنسانية وتسهيل انتقال النازحين داخل القطاع. في كلمته بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، أكد السيسي على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار لإدخال أكبر حجم من المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذراً من مخاطر المجاعة في حالة استمرار الوضع الحالي.

الرئيس المصري أوضح أيضاً خطورة الوضع في مدينة رفح الحدودية، التي يعيش بها أكثر من 1.5 مليون نازح بالقرب من الحدود مع مصر، محذراً من التبعات الإنسانية الخطيرة في حالة تصعيد الوضع.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية التي تقودها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لإنهاء الأزمة، والتي كانت قد أسفرت عن هدنة مؤقتة في ديسمبر الماضي لم تدم طويلاً.

وفي ظل استمرار الأزمة والتحديات الإنسانية الكبيرة التي يواجهها سكان غزة، يأتي دعوة السيسي كجزء من مساعي مصر المستمرة للعب دور إيجابي في حل الأزمة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.