السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتيسير وصول المساعدات

السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتيسير وصول المساعدات

i24NEWS
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يلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة خلال الجلسة العامة الافتتاحية لقمة المملكة المتحدة للاستثمار في أفريقيا في لندن، الاثنين 20 يناير 2020.
يلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة خلال الجلسة العامة الافتتاحية لقمة المملكة المتحدة للاستثمار في أفريقيا في لندن، الاثنين 20 يناير 2020.AP Photo/Matt Dunham, Pool

 أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن جهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وشدد على أهمية زيادة دخول المساعدات الإنسانية وتسهيل انتقال النازحين داخل القطاع. في كلمته بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، أكد السيسي على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار لإدخال أكبر حجم من المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذراً من مخاطر المجاعة في حالة استمرار الوضع الحالي.

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الرئيس المصري أوضح أيضاً خطورة الوضع في مدينة رفح الحدودية، التي يعيش بها أكثر من 1.5 مليون نازح بالقرب من الحدود مع مصر، محذراً من التبعات الإنسانية الخطيرة في حالة تصعيد الوضع.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية التي تقودها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لإنهاء الأزمة، والتي كانت قد أسفرت عن هدنة مؤقتة في ديسمبر الماضي لم تدم طويلاً.

وفي ظل استمرار الأزمة والتحديات الإنسانية الكبيرة التي يواجهها سكان غزة، يأتي دعوة السيسي كجزء من مساعي مصر المستمرة للعب دور إيجابي في حل الأزمة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

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