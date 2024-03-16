رئيس الموساد في الدوحة لبحث مقترحات حماس بوساطة قطرية ومصرية

في خطوة جديدة نحو تحقيق السلام، وصل رئيس الموساد الإسرائيلي، ديدي بارنا، إلى الدوحة لعقد سلسلة من الاجتماعات المهمة مع رئيس وزراء قطر، آل ثاني، ومسؤولين مصريين رفيعي المستوى. الزيارة تأتي استجابة لأوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإرسال وفد إسرائيلي للتباحث حول الاقتراح المضاد الذي قدمته حركة حماس للوسطاء، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وفي تطور متصل، كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، التابعة لحزب الله، عن تفاصيل إضافية بشأن وثيقة حماس، التي تضمنت مقترحًا لوقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا، يتبعه وقف دائم في المرحلة الثانية. حماس طالبت، كخطوة أولى، بانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق رئيسية في غزة، مؤكدة أن هذا سيفتح الطريق أمام عودة النازحين وتسهيل مرور المساعدات.

المقترح تضمن أيضًا شروطًا لإطلاق سراح 50 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 30 يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، مقابل كل جندي إسرائيلي مخطوف، بالإضافة إلى النساء والأطفال والمسنين والمرضى من الإسرائيليين. مع بداية المرحلة الثانية، تطالب حماس بإعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل تنفيذ أي تبادل للأسرى، وتتبعها مطالب ببدء عملية إعادة تأهيل شاملة لقطاع غزة.

المصادر المصرية المطلعة على المفاوضات أكدت لصحيفة "الأخبار" أن الاجتماعات القادمة في الدوحة ستركز بشكل أساسي على تفاصيل الأسرى الفلسطينيين وإمكانية تنفيذ المطالب الفلسطينية. وفي غضون ذلك، أبدت إسرائيل معارضة لب

عض الشروط المطروحة، بالرغم من تقديم قطر ورقة رد رسمية باسم حماس تشمل قائمة المطالب، والتي وصفها مصدر مطلع بأنها "معقولة وتقدم إيجابي". مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، من جانبه، صرح بأن "حماس تواصل تحصين نفسها بمطالب لا أساس لها من الصحة"، مؤكدًا أن تحديثًا بشأن الأمر سيقدم غدًا إلى المجلسين العسكري والسياسي والأمني.