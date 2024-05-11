تطورات جديدة في حادث مقتل رجل أعمال إسرائيلي بالإسكندرية

أكدت كندا أنها تتواصل مع السلطات المحلية في القاهرة، بخصوص قضية قتل رجل أعمال يحمل الجنسيتين الكندية والإسرائيلية في محافظة الإسكندرية.

في جديد قضية قتل رجل أعمال يحمل الجنسيتين الكندية والإسرائيلية في محافظة الإسكندرية، أكدت كندا أنها تتواصل مع السلطات المحلية في القاهرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية - الإدارة الدبلوماسية للحكومة - جيمس إيمانويل وانكي، أمس الخميس: "نحن على علم بوفاة مواطن كندي في مصر ونعرب عن خالص تعازينا للأسرة"، وفق ما نقلته "BBC".

كما أضاف أن "المسؤولين القنصليين على اتصال بالسلطات المحلية ومستعدون لتقديم المساعدة القنصلية للعائلة"، ولفت المتحدث إلى أنه "بسبب لوائح الخصوصية، لا يمكن الكشف عن معلومات إضافية".

وبدأت السلطات المصرية في تحقيق جنائي في أعقاب مقتل رجل أعمال إسرائيلي كندي بالرصاص، في مدينة الإسكندرية الساحلية يوم الثلاثاء.

وكان مصدر أمني قال إن رجل أعمال كندي قُتل في إطلاق نار خلال ما يُشتبه في أنها جريمة جنائية بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، بينما أعلنت جماعة مسلحة غير معروفة تدعى "محمد صلاح" مسؤوليتها عن الهجوم كرد فعل على الحرب في غزة.

وأضاف المصدر الأمني لوكالة "رويترز" أن الواقعة حدثت "بدافع السرقة". ولم يربط المصدر بين إطلاق النار والخلفية العرقية للمجني عليه.