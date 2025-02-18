"تركيا والسعودية تتنافس على سوريا" و"إتفاق بين ترامب وموسكو أسقط نظام الأسد"

صرح الصحافي عطا فرحات من الجولان خلال مداخلته في النشرة الإخبارية مع أدهم حبيب الله أن هناك صراع بين تركيا والسعودية في سوريا :"اليوم يوجد صراع على سوريا، تركيا تريد أن تدخل عسكريا والسعودية تريد أن تسيطر اقتصاديا، دعوة السعودية لوزير الخارجية السوري لحضور مؤتمر العلا حتى تقول لتركيا نحن سيسيطر على سوريا اقتصاديا" كما تحدث عن اتفاق روسي مع ترامب لإسقاط نظام الأسد"، "لكن غدر تركيا أفشله".

وعلق فرحات حول كيفية تعامل الشرع مع هذا الصراع :"نحن أمام رئيس تم وضعه بدون أي عملية تشريعية أو تنسيق أو أي تاريخ سابق له، النظام السابق كان يستطيع أن يقول لا، لكن هذا النظام لا يستطيع أن يقول لا لأحد، لقد جاء باتفاق دولي ووضع على كرسي الحكم في دمشق، وهو الآن أمام اختبار من خلال تشكيل الحكومة التي يجب أن تشمل كافة السوريين، وفشله سيؤدي أن يقوم نفس الحلفاء الذين أحضروه سيقومون بإخراجه .

وتطرق عطا فرحات الى مصادر تتحدث مؤخرا عن دور لترامب في إسقاط نظام الأسد و"غدر تركيا للاتفاق"، وذكر فرحات "أن الاتفاق الذي أبرم حول إسقاط النظام كان بموافقة روسيا والرئيس ترامب ، وكان يجب أن يكون على مراحل، في مرحلة يصل فيها الشرع الى حمص وبعدها يبدأ الرئيس بشار الأسد بالتنازل عن الحكم ويسلم الحكم لنائبه، وبعد شهر أو شهرين يتم تشكيل حكومة مكونة من المعارضة السورية والحكومة التي تحكم، ويكون رئيس مكان بشار الأسد ويستبدل الحكم تدريجيا، لكن هذا لم يحدث ، الجانب التركي غدر بالجميع وطلب من الشرع وثوار الجنوب إكمال السير نحو دمشق ، وكان الاتفاق أن ينسب لترامب الإنجاز بأن الرئيس ترامب هو من أسقط نظام الأسد وأن روسيا ستبقى وأن الكل سيأخذ حصته من سوريا، لكن هذا تغير فجأة، وفي هذه المرحلة يحاول الجميع أن يأخذ حصته من سوريا رغم التغييرات التي حصلت".