في البيوت، الأسواق وفي طوابير الحوانيت: التوثيقات من انفجار أجهزة الاتصال في أنحاء لبنان
أكثر من 2700 مصاب في سلسلة انفجارات هزت مواقع مختلفة في لبنان • في دولة الأرز نشروا عدداً من الفيديوهات من مختلف المشاهد التي وقعت فيها الانفجارات • شاهدوا
i24NEWS
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أكثر من 3000 مصاب في سلسلة انفجارات هزت اليوم الثلاثاء عدة مواقع في لبنان، حيث كان المركز الرئيسي هو الضاحية الجنوبية الذي يسيطر عليها حزب الله. ووقعت الانفجارات في آلاف أجهزة الاتصال لنشطاء حزب الله في لبنان. شاهدوا التوثيقات
https://x.com/i/web/status/1836041044963557547
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https://x.com/i/web/status/1836033809139044468
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