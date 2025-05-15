"المنفذون أطلقوا شعاع ليزر لتشويش نظر السائقين" :تفاصيل جديدة عن العملية في الضفة الغربية التي أدت لمقتل إسرائيلية

تنشر اليوم (الخميس) تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الذي وقع الليلة الماضية في الضفة الغربية، والذي قُتلت فيه تسئلا جاز. وقد وقع الهجوم نفسه قبل دقائق من الساعة العاشرة مساء، ولكن قبل حوالي نصف ساعة، أبلغت سائقة الجيش الإسرائيلي عن تعرضها لشعاع ليزر أخضر يعمي السائقين على الطريق السريع 446 . وكان التقييم الأولي هو أن إطلاق النار جاء من سيارة عابرة، لكن يجري أيضًا فحص إمكانية أن يكون ذلك من كمين في المنطقة.

أدرك أحد الجنود في مركز القيادة أن هذه إشارة تشير إلى هجوم، لكن المعلومات الناتجة لم تترجم إلى أمر ميداني. وأفاد فلسطينيون بوجود أشعة ليزر خضراء في المنطقة أثناء إطلاق النار. ويبدو أن المهاجم قام بتعمد تشويش نظر سائقي السيارات بالليزر ثم أطلق النار. وهو مهاجم ماهر، وقد نفذ بالفعل عدة هجمات في المنطقة. وتمكنت المؤسسة الأمنية من تحديد هويته، من بين أمور أخرى، بفضل نمط عمل مماثل. كما لم يتم العثور خلال الليل على أي أغلفة قذائف في المنطقة.

Courtesy of Samaria Regional Council

ويشار إلى أن استخدام أشعة الليزر أصبح إشارة الى إمكانية وقوع هجوم في منطقة مستوطنة ارئيل، حيث يقوم المهاجمون بإطلاق أشعة اليزر وبعدها يطلقون النيران أو الحجارة.

وفي هجوم الليلة الماضية أصيبت تسئلا جاز ، لدى سفرها مع زوجها الى غرفة الولادة في المستشفى ونقلت بصورة حرجة الى مستشفى بلينسون، وقامت بولادة طفلها وبعدها توفيت. الطفل ولد بحالة خطيرة لكنها مستقرة, وخرج زوجها وهو بحالة طفيفة، وتسئلا أم لأربعة أطفال.