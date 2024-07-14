مفوض الشرطة المنتهية ولايته: "الكفاح ضد تسييس الشرطة في ذروته"

أقيم حفل توديع رسمي لمفوض الشرطة يعقوب شبتاي مساء اليوم (الأحد) في كلية الشرطة الوطنية في بيت شيمش، ولم تتم دعوة وزير الأمن القومي بن جفير إلى الحفل، وبحسب الشرطة، يثبت هذا عمق الخلاف الذي نشأ بين الاثنين. .

وقال المفوض المنتهية ولايته خلال كلمته إنه "أمام الرياح العاصفة للفترة الحالية، أطالبكم الحفاظ على المنظمة بكل يقظة" لافتا إلى "التحديات الأمنية في الحرب الدائرة والتحديات التنظيمية التي نواجهها كل يوم والكثيرة والمتنوعة. في مواجهة الهجمات من الداخل والخارج، سيُطلب منكم الوقوف بحزم، والحفاظ على قيم الشرطة، وقيادتها لتحقيق أهدافها بحكمة وإيمان، والتأكد من استمرار المنظمة في العمل بأفضل شكل والطريقة الأكثر احترافية."

"أقول هنا أيضًا لرئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزير - لا ينبغي تسييس الشرطة - بهذه الطريقة سنفقد الشرعية العامة ونفقد حقنا في الوجود. واليكم أيها المسؤولون المنتخبون، أتوجه وأقول: نحن هيئة مهنية وظيفتها حماية سلامة المواطن والسلامة الشخصية. لا تلحقوا الضرر بالشرطة وأتركوها خارج الخطاب السياسي. وهذا مستقبلا سيلحق الضرر بقدرتها على تحقيق أهدافها".

وأضاف: "اتسمت فترة ولايتي بتوتر كبير في هذه السياقات، بالتأكيد بالنسبة لي، كقائد لشرطة إسرائيل. وأيضًا في مواجهة السياسيين الذين حاولوا التأثير والتوجيه وفقًا لمواقفهم. معظم هذه الصراعات دارت خلف الكواليس، وكان مطلوباً مني أن أبذل جهوداً كبيرة لمنع انزلاق القوى السياسية إلى الشرطة، ولم يعلم الجمهور إلا جزء صغير منها".

وفي ختام تصريحاته قال: "إنهي منصبي بشعور بعدم الارتياح. النضال ضد تسييس الشرطة وانحرافها عن المسار المهني في ذروته. أترك لخلفي مهمة صعبة للغاية ونضالا يوميا للحفاظ على احترافية الشرطة ومنع تغلغل التوجهات والدوافع السياسية”

قال الرئيس يتسحاق (بوجي) هرتسوغ: "الشرطة لا تنتمي إلى طرف سياسي أو آخر. يجب أن تنتمي إلينا جميعًا، نحن المواطنين. نحن المواطنون يجب أن نكون شركاء لها وهي لنا. أناشد وأطلب من جميع ممثلي الجمهور لإخراج الشرطة من السياسة".

في الأسبوع الماضي نشرنا مراسلات عبر البريد الإلكتروني تظهر أن الوزير تمت دعوته إلى الحفل الرسمي من قبل مكتب المفوض في الشهر الماضي بالفعل. وعلى الرغم من ذلك، لم يحضر الوزير بن غفير إلى الحفل، بل حضر رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الكنيست أمير أوحانا.

وتوترت العلاقة بين المفوض المنتهية ولايته يعقوب شبتاي ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير في الآونة الأخيرة، عندما وجهت اتهامات بشأن إدارة المنظمة بين الاثنين. حتى أن الوزير استدعى المفوض لجلسة استماع قبل نهاية فترة ولايته.