عشرات الآلاف من اليهود الحريديم يحتجون ضد قانون التجنيد، الاعتداء على سيارة وزير

شارك أكثر من 25 ألف شخص من الحريديم من عدد من التيارات، مساء اليوم (الأحد) في مظاهرة ضد قانون التجنيد في ساحة السبت بالقدس. اندلعت خلال المظاهرة اشتباكات عنيفة ، والتي تعرضت خلالها، من بين أمور أخرى، سيارة الوزير يتسحاك جولدكنوبف لهجوم من قبل الحشود، الذين حاصروا السيارة وهاجموها، وألقوا أغراضا عليها.

وذكرت الشرطة أن "قواتها عملت على إنقاذ المركبة بأمان، وبدأت أعمال شغب في المكان تم خلالها رشق الحجارة والأشياء على قوات الشرطة في شارع ملكي إسرائيل، ما أدى إلى إصابة شرطية بجروح طفيفة بالرأس ولم تكن هناك حاجة لإخلائها لتلقي العلاج الطبي، وصدت الشرطة مثيري الشغب".

توثيق:

🎥: حسب البند 27أ'

بالإضافة إلى ذلك، بدأ المتظاهرون بإغلاق تقاطع وزراء إسرائيل-ملوك إسرائيل، منتهكين النظام العام ورشقوا الشرطة بأغراض. كما بدأوا في حرق صناديق القمامة. وتعمل قوات الشرطة على تفريق المتظاهرين، مستخدمة إجراءات تفريق المظاهرات. وإلى جانب هؤلاء، وصل العديد من عناصر الخيالة إلى مكان الحادث".