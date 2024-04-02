آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في القدس مطالبين بانتخابات وإعادة المختطفين

تظاهر مساء اليوم الآلاف من الإسرائيليين ضد الحكومة الإسرائيلية مطالبين بإعادة المختطفين الإسرائيليين في غزة فورا في القدس، وذلك لليوم الثالث على التوالي، واندلعت في الاحتجاج مساء اليوم مواجهات بين متظاهرين وعناصر شرطة بعد أن حمل عدد منهم المشاعل وجزء منهم "أثاروا الشغب" وفقا للشرطة في منطقة منزل رئيس الحكومة، واعتقلت الشرطة خمسة متظاهرين خلال ذلك.

وكجزء من تعامل الشرطة، استخدمت سيارة خراطيم المياه ونشر القوات، وخلال الاحتجاج القي أحد المتظاهرين المشاعل على أحد عناصر الشرطة، وفتح تحقيق ضده

وكجزء من الاحتجاج تجمع الآلاف خارج الكنيست مطالبين بالإفراج عن المختطفين وانتخابات فورا، وبعدها انطلقت مسيرة تجاه مقر الرئيس الإسرائيلي في إطار المحاولات لممارسة ضغوطات عليه والمطالبة باستبدال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقال المتظاهرون إن "رئيس الحكومة هو العائق أمام الصفقة.

وفي أعقاب المظاهرات في المنطقة، وصل رئيس الشاباك الى منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، وقال وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير في تغريدة :"فقط الأسبوع الماضي حذرت أمام رئيس الشاباك حول الاستهتار بحراسة رئيس الحكومة وتم الرد علي بالنفي. أطالب الشاباك بالاستيقاظ فورا".