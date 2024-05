السعودية.. تعيين فيصل بن سعود المجفل سفيرا لدى سوريا

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأحد، أن السفير الدكتور فيصل بن سعود المجفل تم تعيينه سفيرا للحكومة السعودية إلى سوريا، بعد أشهر من إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

https://twitter.com/i/web/status/1794699830872424607