السعودية.. تعيين فيصل بن سعود المجفل سفيرا لدى سوريا

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأحد، أن السفير الدكتور فيصل بن سعود المجفل تم تعيينه سفيرا للحكومة السعودية إلى سوريا، بعد أشهر من إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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وقالت الوكالة إن "السفير الدكتور فيصل بن سعود المجفل رفع الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العربية السورية".

وبحسب الوكالة فإن السفير المجفل أعرب عن "بالغ اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، داعيًا -المولى عز وجل- أن يمده بعونه وتوفيقه لأداء مهام عمله بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، في خدمة مصالح المملكة وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

وكانت السعودية وسوريا أعلنتا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد أيام من عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية، حينها إن استئناف عمل البعثة الدبلوماسية في دمشق يأتي "انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وحرصًا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".