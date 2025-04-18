مسؤول إيراني رفيع المستوى: طهران لن توافق أبدًا على تفكيك برنامجها النووي

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، لم يُكشف عن هويته، لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، "لا يمكن المساس بالخطوط الحمراء التي وضعها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في المحادثات"، وتابع "أبلغت إيران الولايات المتحدة استعدادها لقبول بعض القيود على تخصيب اليورانيوم، لكنها طلبت ضمانات قاطعة بأن الرئيس دونالد ترامب لن ينسحب من الاتفاق النووي مرة أخرى".

ونقل عن المصدر قوله: "أدركت إيران في المحادثات غير المباشرة في عُمان أن واشنطن لا تريد أن توقف إيران جميع أنشطتها النووية، ويمكن أن يكون هذا أرضية مشتركة لإيران والولايات المتحدة لبدء مفاوضات عادلة".

وصرحت إيران بإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مع الأمريكيين إذا "أظهروا جدية في نواياهم ولم يقدموا مطالب غير واقعية". وفي يوم الخميس، أفادت التقارير أن ترامب تصدى لخطط إسرائيل لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

ومن المقرر أن تعقد إيران والولايات المتحدة جولة ثانية من المحادثات غداً السبت في روما، بعد أسبوع من الجولة الأولى في عُمان وصفها الجانبان بالإيجابية.