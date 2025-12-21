السعودية تحطم رقما قياسيا بتنفيذ أحكام عمليات الإعدام

على الأقل تم إعدام 347 شخصًا في السعودية هذا العام، مقابل 345 في العام الماضي. وبهذا، حطمت الدولة اليوم (الأحد) رقمها القياسي للسنة الثانية على التوالي، بحسب مجموعة الحملة البريطانية "ريبريف" التي تتابع تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية. الدولة تفرض عقوبات صارمة على جرائم المخدرات.

تم تحطيم الرقم القياسي لعدد الإعدامات في الدولة بعد إعدام مواطنين باكستانيين في مدينة مكة بسبب تهريب المخدرات إلى أراضي الدولة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس عن إعدام مواطن سوداني بسبب محاولة تهريب مخدرات إلى الدولة.

آخرون تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم هذا العام شملت صحفياً وشابين كانا أطفالاً وقت الجرائم المنسوبة إليهم المرتبطة بالاحتجاجات. خمس منهم كن نساء. ولكن، بحسب منظمة Reprieve، فإن الغالبية العظمى منهم - حوالي ثلاثة أرباع - أُدينوا بجرائم مخدرات غير مميتة، والتي بحسب الأمم المتحدة "لا تتوافق مع المعايير والمقاييس الدولية". أكثر من نصفهم كانوا مواطنين أجانب ويبدو أنه تم إعدامهم كجزء من "الحرب على المخدرات" في المملكة.

"إنهم يتصرفون بحرية كبيرة"، قالت لـ-BBC رئيسة قسم عقوبة الإعدام في مجموعة Reprieve، جيد باسيوني، "إنه تقريباً كما لو أنهم يسخرون من حقوق الإنسان".