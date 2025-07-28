في العملية ضد إيران: "الولايات المتحدة استخدمت ربع صواريخها الاعتراضية المتطورة"

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لا تزال تتكشف تفاصيل جديدة حول 12 يومًا من القتال ضد إيران ، بعد حوالي شهر ونصف من انتهائها. أفادت شبكة CNN الأمريكية اليوم (الاثنين) أن الولايات المتحدة استخدمت خلال أيام القتال ربع مخزونها من صواريخ ثاد. ووفقًا للتقرير، الذي يعتمد على مصدرين مطلعين على التفاصيل، فإن هذه الخطوة حالت دون "هجمات أسرع من قدرة الصواريخ على الإنتاج".

كما ذُكر سابقًا، تمتلك الولايات المتحدة سبعة أنظمة ثاد، وقد شارك اثنان منها في الحملة باستخدام ما بين 100 و150 صاروخًا اعتراضيًا. وأوضح مسؤولون سابقون في وزارة الدفاع الأمريكية وخبراء صواريخ لشبكة CNN أن هذا الأمر أثار مخاوف بشأن موقف الولايات المتحدة من الأمن العالمي وقدرتها على إعادة الإمداد بسرعة.

وبحسب تقديرات ميزانية وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026، أنتجت الولايات المتحدة 11 صاروخا اعتراضيا متقدما جديدا فقط في العام الماضي، ومن المتوقع إنتاج 12 صاروخا اعتراضيا فقط طوال عام 2025.

في الشهر الماضي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن "إسرائيل تُطلق صواريخ اعتراضية أسرع من قدرتها على إنتاجها". ووفقًا لثمانية مسؤولين وردت أسماؤهم في التقرير، "أثار هذا تساؤلات داخل المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية حول ما إذا كانت صواريخ الدفاع الجوي في البلاد ستنفد قبل أن تستخدم إيران ترسانتها من الصواريخ الباليستية".

وفي اليوم السابق، صرّح مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال بأن مخزون إسرائيل من صواريخ آرو للدفاع الجوي آخذ في التناقص. وأضافت أن الولايات المتحدة كانت على دراية بالمشكلة منذ أشهر، وأنها تعمل على تحسين دفاعات إسرائيل بأنظمة برية وبحرية وجوية. ومنذ بدء العملية، أرسل البنتاغون المزيد من أصول الدفاع الصاروخي إلى المنطقة، مما أثار مخاوف من احتمال نفاد مخزون الولايات المتحدة من الصواريخ الاعتراضية.

كما هو معروف، بعد هجوم7 أكتوبر/تشرين الأول، وجّه الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن بنشر النظام في الشرق الأوسط لحماية الجنود والمصالح الأمريكية في المنطقة. وقد نُشرت بطاريات ثاد في إسرائيل عدة مرات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك للمساعدة في الدفاع ضد "ليلة الطائرات المسيرة" في أبريل/نيسان 2024، والهجوم الإيراني في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

يتكون هذا النظام المتطور من نظام رادار وبطاريات اعتراض صواريخ، يعتمد على أسلوب "اضرب ودمّر". لا يحمل الصاروخ الاعتراضي رأسًا حربيًا، بل يعتمد على استغلال الطاقة الحركية لطيرانه عند إصابة الهدف. صُمّم نظام ثاد وبُني من قِبل شركة لوكهيد مارتن، وقُدّرت تكلفة تطويره بأكثر من 700 مليون دولار في عام 2004. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة النشر الكامل للنظام عشرات المليارات من الدولارات.