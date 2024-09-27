نتنياهو من أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ما من مكان في إيران لا تصله ذراع إسرائيل"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهعو في كلمته أمام الدمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة،"لا مكان في إيران لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه" وتابعإذا ضربتمونا سنضربكم" واضاف"علينا أن نبذل قصارى جهدنا لكي لا تملك إيران السلاح النووي"، قال"حزب الله زحف إلى حدودنا وحفر الأنفاق هناك"

وأكد نتنياهو على أنه "دمرنا تقريبا كل كتائب حماس" وأضاف"حماس تسرق المساعدات الإنسانية لغزة، ويجب إبادة حماس"، وقال"إسرائيل قتلت أكثر من نصف عدد مقاتلي حماس ودمرت 90% من قدراتها الصاروخية"وقال"إذا بقيت حماس في غزة فسوف تعيد تجميع صفوفها وتعيد تسليح نفسها وتهاجم إسرائيل مرة أخرى".

وتابع"مستعدون لدعم إدارة مدنية محلية في غزة ملتزمة بالتعايش السلمي" وافاد"المطالبة بابقاء حماس كالمطالبة بابقاء النازيين في المانيا بعد الحرب العالمية الثانية"، أضاف"حماس ارتكبت فظائع بحق الإسرائيليين في 7 أكتوبر. وأعدكم أننا سنعيد المحتجزين إلى ديارهم"، مشيراً إلى أن "حزب الله أطلق أكثر من 8 آلاف صاروخ على المدن والبلدات الإسرائيلية".

وبخصوص الرهائن قال نتنياهو لحركة حماس"افرجوا عن الرهائن الأحياء والأموات" وتابع"المطلوب من حماس أن تلقي السلاح وتستسلم وتُسلّم الرهائن".

وفيما يتعلق بالجبهة الشمالية قال نتنياهو"لن نرتاح حتى يتمكن مواطنونا في الشمال من العودة بأمان إلى منازلهم ولن نقبل بجيش إرهابي متمركز على حدودنا الشمالية" وتابع"طالما أن حزب الله يختار طريق الحرب فلن يكون أمام إسرائيل خيار آخر"، واضاف"هذه حرب بين الخير والشر والوقوف مع إسرائيل يعني الوقوف مع قيمكم"، وتابع" سنواصل ضرب لبنان حتى تحقيق أهدافنا"

وفي حديثه عن التطبيع مع السعودية قال نتنياهو"السلام مع السعودية سينعكس إيجابا على دولتينا والمنطقة، وسيأتي بالنعم على دولتينا". وتابع"يجب أن نواصل المسار الذي سلكناه في الاتفاقيات الإبراهيمية وهذا يعني التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي مع السعودية"

وعن الحوثيين في اليمن، أكد نتنياهو على أنهم "استهدفوا إسرائيل عشرات المرات وكان آخرها تل أبيب بالأمس".

وقال نتنياهو:"نواجه تهم مجنونة فنحن ندافع عن انفسنا من الابادة الجماعية"، وفي حديثه عن رئيس السلطة الفلسطينية قال نتنياهو"عباس يدعي السلام وبدفع الرواتب لقتلة الاسرائيليين والأمريكيين"وأضاف"اقول لرئيس عباس وللجميع اتركوا تطرفكم"وتابع"محمود عباس يشن حربا دبلوماسية ضد إسرائيل"

وقال نتنياهو إن"المدعي العام لمحكمة الجنايات تسرع بإصدار مذكرة اعتقال بحقي"وتابع"الدعوة إلى عزل إسرائيل لا تزال تشكل وصمة أخلاقية في حق الأمم المتحدة"، واتهم نتنياهو "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية صراحة".