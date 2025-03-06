دروز السويداء يتظاهرون ضد حكومة الشرع

شهدت ساحة الكرامة في مدينة السويداء جنوب سوريا مظاهرة مناهضة للإدارة الجديدة في سوريا، الخميس، استجابة لدعوات انتشرت على مواقع التواصل ضد سياسات إدارة الشرع. لمزيد من التفاصيل عن هذه المظاهرات يمكنكم متابعة مداخلة الصحافي عطا فرحات من الجولان، والتي قال إنه المظاهرات الأولى "التي لربما تخرج ضد حكومة الشرع"

وحمل المتظاهرون "رايات التوحيد" الخاصة بالطائفة المعروفية، كما حملوا لافتات عبرت عن رفضهم لسياسات السلطة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، واعتبر المتظاهرون "أن الحكومة المؤقتة لا تسعى الا إلى التمسك بالمناصب ولا نراها تبني دولة".

كما قام أشخاص في مدينة السويداء على رفع علم "رايات التوحيد" فوق مبنى محافظة السويداء فوق مبنى محافظة السويداء، بعد أن قاموا بإنزال العلم السوري وطرد المحافظ منه، في إطار تعبيرهم عن رفض سياسات "الإدارة السورية الجديدة.

التوتر الأمني يسود جبلة

في حين انطلقت مظاهرات للعلويين في طرطوس احتجاجا على الأحداث الذي تعرض لها العلويون في جبلة، حيث يسود توتر أمني كبير المنطقة بعد قصف مدفعي وجوي محيط قرى بيت عانا والدالة.هذا واستقدم الأمن العام تعزيزات أمنية للمنطقة، وتطورت الأحداث بعد استهداف دورية تابعة للأمن العام وسيارة إسعاف وفق بيان لوزارة الأمن الجديدة.