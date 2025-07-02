اعتقال مشتبه هدد بقتل قائد الشرطة الإسرائيلية

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نُشر لأول مرة على i24NEWS: أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 42 عامًا من وسط إسرائيل أمس بعد أن زُعم أنه اتصل بمكتب مفوض الشرطة وهدده بالقتل. سُمح بنشر تفاصيل الحادثة اليوم (الأربعاء) بعد مثوله أمام المحكمة. ووفقًا للشرطة، قال المشتبه به إنه ينوي القدوم إلى القدس وإيذاء مفوض الشرطة داني ليفي، بل وأدلى بتصريحات جنسية فاضحة تجاه شرطيات.

أُلقي القبض على المشتبه به أمس، ومُدد احتجازه اليوم. وخلال استجوابه، اعترف بأنه اتصل بالمكتب، لكنه نفى توجيه أي تهديدات: "اتصلتُ لمعرفة سبب إغلاق شكواي. لم أُهدد أحدًا. اتصلتُ بقائد الشرطة ليأمر مدير المركز بفتح الشكوى. أنا لستُ خطيرًا، ولم أُهدد بقتل أحد". يُذكر أن المشتبه به مُدان سابقًا بجرائم عنف، بما في ذلك جناية اعتداء مُشدد منذ عام 2010. وقضت المحكمة بوجود اشتباه معقول في التهم الموجهة إليه، وأمرت بتمديد احتجازه حتى يوم الخميس، وبناءً على طلب محاميه، أُحيل إلى فحص نفسي.

وبحسب محاميه، "لا يوجد تسجيل للمحادثة، ولا يوجد دليل واضح، هذا شخص في محنة وكان يبحث عن حل ولم يحصل عليه".