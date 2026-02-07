إسرائيل : مخطط بنى تحتية جديد يثير مخاوف من مصادرة أراض في مدينة الطيبة |تقرير ميداني

تتصاعدُ حالةُ الغضبِ في مدينةِ الطيبة وسط إسرائيل على خلفيّةِ مخطّطٍ قطريٍّ جديد، تقولُ مصادرُ محليّةٌ إنّهُ يهدّدُ بمصادرةِ نحوِ خمسمئةِ دونمٍ من أراضي المدينة، تحتَ عنوانِ إنشاءِ منشآتٍ لجمعِ النفاياتِ الصلبةِ وشقِّ طرقِ خدمةٍ للمركباتِ الثقيلةِ غربَ سكّةِ الحديد.

ووفقَ معطياتٍ متداولة، فإنّ المخطّطَ يمتدُّ من شمالِ الطيبة إلى جنوبِها، وقد يؤدّي إلى مصادرةِ مئاتِ الدونماتِ من الأراضي، بعضُها زراعيٌّ، ما ينعكسُ على مستقبلِ الفلّاحين، ويحدُّ من فرصِ التطويرِ والاستثمارِ في المنطقة، إلى جانبِ أضرارٍ بيئيّةٍ متوقّعةٍ نتيجةَ حركةِ الشاحناتِ الثقيلةِ على مدارِ الساعة.

هذا المخطّطُ ليسَ الأوّلَ من نوعِه، إذ عانتِ الطيبة على مدارِ عقودٍ من سياساتِ مصادرةِ الأراضي، لصالحِ مشاريعِ بُنىً تحتيّةٍ مختلفة، شملتْ خطوطَ كهرباءِ ذاتَ ضغطٍ عالٍ، وأنابيبَ غازٍ، وسكّةَ الحديدِ، وشارعَ ستّة، وخطَّ المياهِ القطريَّ، وكلُّها جاءتْ على حسابِ التوسّعِ الطبيعيِّ للمدينةِ وحقِّ سكّانِها في التنمية.

بالنسبةِ لسكّانِ الطيبة، لا تتعلّقُ القضيّةُ بمساراتِ شاحناتٍ أو مواقعِ حاوياتِ نفاياتٍ فقط، بل بمساحاتِ عيش، وأراضٍ تشكّلُ مصدرَ رزق، ومستقبلَ أجيالٍ قادمة. واقعٌ يعيدُ إلى الواجهةِ مطلبًا أساسيًّا وهو إشراكُ المجتمعِ المحلّيِّ في أيِّ قرارٍ يمسُّ أرضَهُ وحياتَهُ اليوميّة