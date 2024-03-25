الرهينة السابقة لدى حماس إيتاي ريجيف، سيلعب دور البطولة في مسلسل الإسرائيلي "ابن الملك"

سيلعب الرهينة السابقة لدى حماس إيتاي ريجيف دور البطولة في مسلسل إسرائيلي، الشاب، الذي أصبح في دائرة الضوء منذ أن تم تعيينه مؤخرا كعارض أزياء لعلامة تجارية إسرائيلية للملابس، سيظهر في مسلسل بعنوان "ابن الملك" إلى جانب المغني ألين جولان.

وقد أعلن إيتاي بالفعل أنه سيتم التبرع بجزء من مداخيله من المسلسل إلى مجموعة عائلات الرهائن الذين يقاتلون من أجل عودتهم.

وتم إطلاق سراح إيتاي ريجيف، 18 عامًا، خلال الهدنة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، بعد أربعة أيام من إطلاق سراح شقيقته مايا، 21 عامًا. تم اختطاف كلاهما في مهرجان نوفا.

وبعد إطلاق سراحه، روى إيتاي بشكل خاص أنه أثناء أسره، تمت إزالة رصاصة استقرت في ساقه دون تخدير. وذكر أيضًا أنه تم احتجازه في منازل المدنيين في غزة.