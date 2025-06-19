نتنياهو: "سنقتص الثمن كاملاً من الطغاة في طهران"

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في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل صباح اليوم (الخميس) والإصابة المباشرة لمستشفى سوروكا في بئر السبع، ردّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قائلاً: "أطلق طغاة إيران الإرهابيون صواريخ على مستشفى سوروكا في بئر السبع وعلى سكان مدنيين في وسط البلاد - سنقتص الثمن كاملاً من طغاة طهران".

تعرض مستشفى سوروكا في بئر السبع صباح اليوم لقصف صاروخي من إيران، شمل ما بين 20 عملية إطلاق، وألحق دمارًا هائلاً بالمكان. أصاب الصاروخ قسم الجراحة مباشرةً، بعد ساعات من إخلائه بتوجيه من وزارة الصحة، مما حال دون وقوع كارثة كبرى. وصل رئيس الكنيست أوحانا إلى موقع السقوط برفقة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، وقال: "هذه معجزة عظيمة. في اليوم السابق، تم إخلاء الطابق الذي سقط فيه الصاروخ كإجراء احترازي. هذه منطقة غير محمية. لا يوجد مفقودون والحادث تحت السيطرة. الشرطة تقوم بعمل رائع".

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كما تطرق وزير الأمن يسرائيل كاتس إلى الهجوم الصاروخي الواسع الذي شنته إيران على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وكتب كاتس: "يقبع الديكتاتور الإيراني الجبان في أعماق مخبأ محمي، ويطلق نيرانًا موجهة على المستشفيات والمباني السكنية في إسرائيل. هذه جرائم حرب من أخطر الأنواع، وسيُحاسب خامنئي على جرائمه".

وأضاف وزير الأمن أنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بزيادة شدة الهجمات: "لقد أصدر رئيس الحكومة وأنا تعليمات للجيش الإسرائيلي بزيادة شدة الهجمات ضد الأهداف الاستراتيجية في إيران وضد الأهداف الحكومية في طهران - من أجل إزالة التهديدات عن دولة إسرائيل وتقويض نظام آيات الله".