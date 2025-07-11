"بعض اليورانيوم المخصب نجا من الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية"

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زعم مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى أنه رغم الهجمات التي شُنّت الشهر الماضي على البنية التحتية النووية الإيرانية - من قِبل إسرائيل والولايات المتحدة على مايبدو - فإن بعض اليورانيوم المخصب الذي بقي في أعماق المنشآت تحت الأرض قد يكون في متناول المهندسين الإيرانيين. وقد نُشر هذا الخبر مساء الخميس في صحيفة "نيويورك تايمز".

وبحسب التقرير، قال المسؤول الكبير - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - إن المعلومات تعتبر حساسة بشكل خاص، لكن إسرائيل تشعر بقلق بالغ من أن احتياطيات اليورانيوم المخصب إلى مستوى القنبلة النووية تقريبا لم يتم تدميرها بالكامل وظلت تحت سيطرة طهران.

كما أشار المسؤول الكبير إلى أن إسرائيل بدأت تتجه نحو خيار توجيه ضربة عسكرية مستقلة لإيران مع نهاية عام 2023 ، عقب ظهور انطباعات عن تسارع سباق الجمهورية الإسلامية للحصول على قنبلة نووية، كجزء من برنامج نووي سري.

ووفقًا له، رصد مسؤولو الأمن نشاطًا متزايدًا في مواقع الأسلحة النووية بعد وقت قصير من اغتيال الجيش الإسرائيلي لحسن نصر الله، زعيم حزب الله في لبنان (المدعوم من إيران). ونتيجةً لذلك، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتحضير لهجوم، حتى بدون مساعدة أمريكية مباشرة.