أجرى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هارتسي هاليفي، اليوم السبت، جولة استراتيجية حاسمة في منطقة الجولان وبرفقة كبار القادة، بما في ذلك الجنرال أوري جوردين والعميد يائير فلاي، وعرض الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في مواجهة عدم الاستقرار السوري.

وفي سياق جيوسياسي شديد التوتر، أعلن هاليفي بوضوح عن أهداف الجيش الإسرائيلي: "نحن متمركزون هنا لسبب مركزي واحد: الأمن القومي"، وأوضح "نحن لا نسعى لإدارة سوريا. مهمتنا الوحيدة هي منع الجماعات الإرهابية المتطرفة من إنشاء موطئ قدم بالقرب من حدودنا، ويعكس هذا النهج استراتيجية الوقاية بدلا من التدخل المباشر" ويأتي تصريحه في وقت تمر فيه سوريا، التي كانت في يوم من الأيام دولة معادية.

ويمتد الانتشار العسكري الإسرائيلي من جبل الشيخ إلى الحدود السورية والأردنية، حيث يقوم بتعبئة نظام كامل: قوات نظامية، وجنود احتياطيين، ووحدات خاصة ودعم لوجستي كامل. وأصر هاليفي على الاحترافية والتصميم في هذه الاستراتيجية.

واختتم كلامه بالقول: “إننا نتصرف بتمييز وحزم لحماية مواطنينا”، في إشارة إلى يقظة إسرائيل المستمرة في مواجهة التهديدات الناشئة في منطقة غير مستقرة للغاية.