بلجيكيا: جامعة "غنت" تقطع علاقاتها بكل الجامعات والمؤسسات البحثية الإسرائيلية

أعلنت جامعة "غنت"(Ghent) البلجيكية في بيان، اليوم الجمعة، أنها قطعت علاقاتها بكل الجامعات والمؤسسات البحثية الإسرائيلية، لأنها لم تعد متوافقة مع سياستها في مجال حقوق الإنسان، وقالت إن "التحقيق الذي أجرته سلط الضوء على المخاوف المتعلقة بوجود صلات بين المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية وبين الحكومة أو الجيش أو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية" بحسب وكالة رويترز

وأشار التحقيق أيضاً إلى "حكم أصدرته محكمة العدل الدولية في الآونة الأخيرة"، قال إن "الوضع الإنساني في غزة تدهور في الأشهر القليلة الماضية"واضاف "الجامعة، التي قطعت علاقاتها بثلاث مؤسسات إسرائيلية قبل أسبوعين، كان لا يزال لديها 18 شراكة مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية"، وذكرت الجامعة أنها "ستواصل مشروعاتها البحثية مع ست مؤسسات إسرائيلية غير أكاديمية؛ لأنها لم تتمكن من اكتشاف أي صلة بينها وبين انتهاكات حقوق الإنسان"

وأعلنت جامعتان بلجيكيتان أخريان في وقت سابق من الأسبوع الجاري تغييرات في الشراكة مع مؤسسات إسرائيلية، حيث قالت جامعة "أنتويرب" إنها "ستواصل مشروعاتها البحثية الراهنة مع مؤسسات إسرائيلية، لكنها ستعلق الدخول في مشروعات جديدة مع شركاء إسرائيليين" فيما ذكرت جامعة "بروكسل الحرة" أنها "لن تبدأ بعد الآن مشروعات مع شركاء إسرائيليين". وأضافت أن "السياسة نفسها تنطبق على الشركاء الفلسطينيين حتى يتم تحرير الرهائن"

وكان المؤيدون للفلسطينيين في الجامعة، قد نظموا احتجاجات على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ويعتصمون في مواقع بالحرم الجامعي منذ أوائل مايو/أيارالجاري، وعبر المحتجون لإذاعة "في آر تي" البلجيكية عن ترحيبهم بالقرار، لكنهم يريدونه أن يشمل تلك المؤسسات الإسرائيلية غير الأكاديمية التي تتعاون الجامعة معها حالياً. وقالوا إنهم سيواصلون الاحتجاجات.