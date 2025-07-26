تقرير: رسالة من قيادي كبير في حماس إلى قطر تعزز المواقف في المفاوضات

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كشفَ الصحفي باروخ يديد، من قناة i24NEWS بالعبرية، عن رسالةٍ وجّهها عز الدين الحداد، رئيس الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، إلى القيادة القطرية. وجّهت هذه الرسالة إلى خليل الحية، المسؤول السياسي في الدوحة، ودعت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مع قبول تنازلاتٍ مدنية، مع المطالبة بالحفاظ على القدرات العسكرية للحركة.

وبحسب باروخ يقترح الحداد أن "يقتصر تواجد الجيش الإسرائيلي على بُعد بضع عشرات الأمتار من الحدود، مع الحفاظ على تسليح الجناح العسكري، على أن تتنازل حماس عن السيطرة المدنية". يتناقض هذا الموقف مع نهج القيادة القطرية، المؤيّد لاتفاقية ويتكوف.

يُصرّ الحداد على ضماناتٍ مستوحاة من نموذج حزب الله في لبنان، حيث تتعايش جماعة إرهابية مسلحة مع حكومة مدنية. يسعى الحداد، من خلال احتجاز بعض الرهائن، إلى حماية مصالح حماس الاستراتيجية. كانت هذه الرسالة ستُصعّد المواقف في المفاوضات، كاشفةً عن خلافاتٍ داخلية داخل الحركة في مواجهة الضغوط الدولية والإسرائيلية.