بقيمة مليارات الدولارات: ترامب سيعلن عن خطة لإعادة إعمار غزة بدون حضور نتنياهو

بدون حضور رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، سيعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن خطة لإعادة إعمار قطاع غزة بقيمة مليارات الدولارات وعن خطة لقوة الاستقرار الدولية، وذلك في مؤتمر "مجلس السلام" الذي سيعقد في الأسبوع المقبل في البيت الأبيض، حسبما أفادت وكالة الأنباء رويترز.

بحسب مصدرين أمريكيين، سيتركز الاجتماع الأسبوع القادم بشكل أساسي على قضايا قطاع غزة، وسيكون محور الإعلان هو خطة إعادة إعمار قطاع غزة، وهي خطة "سخية" بحسب أحد المقربين من الرئيس ترامب. كما أفيد أنه خلال الاجتماع سيعلن ترامب عن عدد من الدول التي تخطط للانضمام إلى قوة الاستقرار.

في هذا السياق، يوضح المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزرئيل أن رئيس الحكومة يتحدث عن أن الشروط التي يضعها ترامب قد تؤدي إلى شروط تسمح باتفاق جيد. في الواقع يجب أن نكون واضحين، نتنياهو يتحدث عن شكوك عامة بشأن الاتفاق، هو ومحيطه أقل دبلوماسية بكثير في المحادثات المغلقة، في إسرائيل يؤمنون بأن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران تقترب من الصفر، خصوصًا في ظل الشروط التي تضعها إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، ألغى نتنياهو رحلته المخطط لها إلى واشنطن لحضور مؤتمر إيباك. وكما هو معروف، كان من المفترض أن يغادر رئيس الوزراء في منتصف الأسبوع المقبل، لكن هذه الرحلة أصبحت غير ضرورية بعد تقديم موعد القمة مع ترامب، والتي كما ذكرنا، لن يحضرها. القصة الحقيقية هنا هي مجلس السلام الذي يختار نتنياهو التملص من حضوره.