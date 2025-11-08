إسرائيل تستعيد جثمان المختطف ليئور رودايف من غزة

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي، اليوم (السبت)، عن استعادة جثمان المختطف ليئور رودايف إلى إسرائيل، بعد مرور أكثر من عامين على أسره خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر. وبهذا، يبقى داخل قطاع غزة خمسة مختطفين آخرين قتلى.

ووفق البيان، تم التعرف على جثمان رودايف من خلال المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع الشرطة والهيئة الدينية العسكرية. كان رودايف (61 عاماً) متزوجاً من يافا وله أربعة أبناء وثلاثة أحفاد.

وقالت ابنته نوعام: "بعد 763 يوماً من الكوابيس، عاد أبي إلى الوطن ليدفن في الأرض التي خرج لحمايتها."

يُذكر أن رودايف كان نائب قائد وحدة الطوارئ في كيبوتس نير يتسحاق، وخرج في صباح السابع من أكتوبر لمواجهة المسلحين. وفي أعقاب ذل، قُتل هو وعدد من زملائه

رودايف، المولود في الأرجنتين والذي هاجر إلى إسرائيل في طفولته، عُرف بروحه الإنسانية وتطوعه لأكثر من 40 عاماً كسائق إسعاف في المجلس الإقليمي "أشكول"، كما كان عضواً في وحدة الحماية المحلية في كيبوتسه. عائلته وصفته بأنه "رجل طيب القلب، دائم العطاء، بعينين زرقاوين وابتسامة لا تُنسى".