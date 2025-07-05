عائلات الرهائن تحث بنيامين نتنياهو على التوصل إلى اتفاق شامل

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مع اقتراب موعد سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، ستتحدث عائلات الرهائن في غزة يوم السبت قرب بوابة بيغين في تل أبيب للمطالبة باتفاق شامل للإفراج عنهم. ونقلت قناة i24NEWS عن عائلات الرهائن"هذا هو الوقت المناسب لإتمام المهمة وضمان نصر إسرائيلي كامل من خلال اتفاق شامل". وشددوا على أهمية الأمر العاجل: "الرهائن الخمسون، وجميعهم حالات إنسانية، معرضون لخطر الموت أو الاختفاء".

يأتي هذا التحرك عقب رد فعل إيجابي من حماس، التي أعلنت يوم الجمعة استعدادها لبدء المفاوضات فورًا، وفقًا لبيان رسمي.

وكانت حماس قد أعربت، أمس الجمعة، عن ترحيبها بالوسطاء، مما مهد الطريق للمحادثات. وتستعد إسرائيل لتشكيل وفد للمفاوضات، وسيعتمد توقيته على اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر، غدا الأحد.