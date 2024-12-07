المساعدات الإنسانية في غزة: نقل أكثر من 3000 طن من الدقيق هذا الأسبوع إلى قطاع غزة

كجزء من عملية إنسانية كبيرة بتنسيق من الجيش الإسرائيلي وتنسيق الأنشطة الحكومية في المناطق، تم نقل أكثر من 3000 طن من الدقيق هذا الأسبوع إلى قطاع غزة، وإلى جانب عمليات التسليم هذه، تم تنفيذ عملية تزويد مخابز برنامج الأغذية العالمي بالوقود باستخدام شاحنة صهريج، مما أتاح الحفاظ على إنتاج الخبز في الجيب.

وتمكنت 218 شاحنة تحمل 3,270 طناً من الدقيق المخصص لبرنامج الأغذية العالمي من دخول غزة وتم تسليم هذه المساعدات الإنسانية عبر معبرين للدخول: "بوابة 96" في جنوب غزة ومعبر إيرز الغربي في الشمال، بعد خضوعهما لعمليات تفتيش أمنية مشددة.

وإلى جانب عمليات التسليم هذه، تم تنفيذ عملية تزويد مخابز برنامج الأغذية العالمي بالوقود باستخدام شاحنة صهريج، مما أتاح الحفاظ على إنتاج الخبز في الجيب.

وأكد الجيش الإسرائيلي، من خلال مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، استعداده لمواصلة تعاونه مع المنظمات الإنسانية الدولية لتسهيل تشغيل البنية التحتية الحيوية في غزة، مع إيلاء اهتمام خاص لمخابز برنامج الأغذية العالمي الواقعة في شمال وجنوب القطاع.

وتأتي هذه العملية في إطار التوجيهات التي أصدرتها السلطات السياسية الإسرائيلية لضمان توفير الضروريات الأساسية لسكان غزة.