ضجة قاعدة سديه تيمان العسكرية : تمديد اعتقال جنود الاحتياط المشتبهين بتعذيب عنصر وحدة النخبة في حماس

قبلت المحكمة العسكرية الإسرائيلية طلب النيابة العسكرية - وقامت صباح اليوم (الأربعاء) مرة أخرى بتمديد حبس المشتبهين الثمانية بالاعتداء الجنسي بحق عنصر النخبة في حماس حتى يوم الأحد القادم. وذكرت المحكمة في قرارها أنه قدمت إليها أدلة تدعم الشكوك المعقولة في أن إصابة المعتقل حدثت من جانب المعتقلين.

وأضاف القرار، إنه يسري حظر تام بالمساس وايذاء المعتقلين بدون أي داع، مهما كانت خطورة الجرائم التي ارتكبوها، هذا ما يتطلبه القانون وهذا ما تقتضيه قيم الجيش الإسرائيلي. وتم الليلة الماضية وبقرار من النيابة إطلاق سراح أحد المشتبه فيهم.

Dudu Greenspan/Flash90

ويشار إلى أن الشرطة العسكرية اعتقلت، الثلاثاء الماضي، 9 مشتبهين بشبهة ارتكاب تعذيب خطير بحق المعتقل الذي أصيب في أعضائه التناسلية. وفي وقت لاحق، وصل المتظاهرون إلى القاعدة للاحتجاج على هذه الخطوة، واندفعوا إلى الداخل، ومن بينهم أعضاء الكنيست من الائتلاف، الذين هاجموا المدعية العسكرية العامة والشرطة العسكرية. وبعد حوالي 10 ساعات فقط قامت القوات الخاصة "اليسام" بتفريق المتظاهرين. وفي وقت لاحق، جاء المتظاهرون أيضًا للاحتجاج في القاعدة العسكرية في بيت ليد، حيث تم التحقيق فيها مع المشتبه بهم، وقاموا باقتحام القاعدة العسكرية.

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