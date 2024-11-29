تقرير:"السعودية تخلت عن مساعيها لإبرام معاهدة دفاعية طموحة مع الولايات المتحدة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل"

قالت ستة مصادر(مسؤولان سعوديان وأربعة مسؤولين غربيين)، اليوم الجمعة، إن "أي معاهدة أمريكية سعودية كاملة يجب أن تتم الموافقة عليها في مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين، وسيكون ذلك فشلاً حتميًا ما لم تعترف الرياض بإسرائيل"وتابعت"سيتضمن الاتفاق الذي تتم مناقشته الآن توسيع التدريبات العسكرية المشتركة والتمارين للتعامل مع التهديدات الإقليمية، وخاصة من إيران".

وفي السياق ذكرت المصادر أن "السعودية تخلت عن مساعيها لإبرام معاهدة دفاعية طموحة مع الولايات المتحدة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتريد الآن اتفاقا محدودا للتعاون العسكري".

وقالت المصادر إن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جعل الاعتراف بإسرائيل مشروطا باتخاذها خطوات ملموسة نحو إقامة دولة فلسطينية مع تصاعد الغضب الشعبي في المملكة والشرق الأوسط بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة"

وقالت المصادر إن "ذلك سيعزز الشراكات بين شركات الدفاع الأمريكية والسعودية، مع ضمانات لمنع التعاون مع الصين" واضافت"ستعمل الاتفاقية على تعزيز الاستثمارات السعودية في التقنيات المتقدمة، وخاصة الدفاع عن الطائرات بدون طيار. وستزيد الولايات المتحدة وجودها في الرياض من خلال التدريب والدعم اللوجستي والأمن السيبراني، وقد تنشر كتيبة صواريخ باتريوت لتحسين الدفاع الصاروخي والردع المتكامل"

واشارت المصادر إلى أن "الاتفاقية لن تكون بمثابة معاهدة دفاع مشترك ملزمة من شأنها أن تلزم القوات الأمريكية بالدفاع عن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في حالة وقوع هجوم أجنبي".

وقال دبلوماسيون غربيون إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال حريصا على التطبيع مع السعودية باعتباره إنجازا تاريخيا وعلامة على زيادة القبول في العالم العربي"، وأضافوا أن "نتنياهو يواجه معارضة ساحقة في الداخل لأي تنازلات للفلسطينيين بعد هجمات حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ويعلم أن أي بادرة في اتجاه إقامة دولة من شأنها أن تؤدي إلى تفتيت ائتلافه الحاكم"