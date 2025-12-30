تل أبيب – أبوظبي: السابقة التاريخية لشركة الطيران الإماراتية

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، الشركة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الثلاثاء) عن خطوة تاريخية: فللمرة الأولى منذ تأسيسها، ستشغل الشركة رحلات جوية منتظمة بست رحلات يومية بين تل أبيب وأبو ظبي.

الخط، الذي بدأ العمل في 15 يونيو\تموز، هو الأول الذي يتجاوز حاجز خمس رحلات يومية، ويشمل حالياً وجهات مثل بانكوك، الرياض ومومباي. وسيعمل وفق جدول يضم 42 رحلة أسبوعية.

محطة "الاتحاد" في إسرائيل، التي يديرها ران فولك تحت إشراف "مامان أفييشن"، مُصنفة حالياً في المرتبة الخامسة بين دول أوروبا من حيث حجم النشاط، بعد ألمانيا، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا. ووفقاً لفولك، في عام 2025 سافر من إسرائيل إلى أبوظبي أكثر من 300 ألف مسافر، بنسبة إشغال متوسطة تقارب 90%. حوالي 30% من المسافرين اختاروا التوقف لقضاء عطلة في أبوظبي، بينما واصل حوالي 70% رحلاتهم إلى الشرق.

كانت الوجهات الأكثر طلبًا هذا العام بين المسافرين من إسرائيل هي تايلاند، مع زيادة بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، طوكيو مع قفزة بنسبة 250%، كوريا الجنوبية مع ارتفاع بنسبة 80% والفلبين مع زيادة بنسبة 70%.

سيتم تشغيل الرحلة السادسة على الخط بواسطة طائرة إيرباص A321 التي تضم 188 مقعدًا. يشمل الجدول الزمني الجديد رحلة من تل أبيب الساعة 15:00 مع هبوط في أبوظبي في الساعة 19:15، ورحلة عودة من أبوظبي الساعة 08:45 مع هبوط في إسرائيل في الساعة 11:00. وأشارت الاتحاد إلى أنه يمكن بالفعل العثور على تذاكر طيران إلى بانكوك في بداية يونيو بأسعار تبدأ من 960 دولارًا، مقارنة بمتوسط سعر السوق البالغ حوالي 1,200 دولار للرحلات ذات التوقف الواحد.

أضاف فولك "إن القرار بتشغيل لأول مرة في تاريخ الاتحاد خطاً منتظماً مع ست رحلات جوية يومية تحديداً إلى إسرائيل هو سابقة هامة تعكس التزام الشركة بتعميق الربط الجوي بين تل أبيب وأبو ظبي وربط إسرائيل بالعالم من خلال الشبكة العالمية للاتحاد".